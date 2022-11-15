Российские военные нанесли удары по Харькову, часть города без света

Во вторник, 15 ноября, российские военные нанесли удары по Харькову. Местные жители сообщают об исчезновении электричества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Оккупанты наносят удары по Харькову", - говорится в сообщении.
Синегубов призывает жителей находиться в укрытиях.
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о частичном обесточении города.
После взрывов приостановлена работа метрополитена в Харькове, о чем сообщают местные жители.
Обновлено 16:23
Терехов сообщил о "прилетах" по объектам критической инфраструктуры.
"О пострадавших пока информации нет. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро", - говорится в сообщении.
Мэр города заверил, что энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова.
Напомним, что в Украине сегодня, 15 ноября, объявлена воздушная тревога. В ряде регионов местные власти уже предупредили об опасности массированного ракетного удара, а в Киеве и некоторых областях уже слышали взрывы.
В небе Киевской области сегодня, 15 ноября, украинские силы ПВО сбили несколько вражеских объектов.
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