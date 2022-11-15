Российские военные нанесли удары по Харькову, часть города без света

"Оккупанты наносят удары по Харькову", - говорится в сообщении.

Синегубов призывает жителей находиться в укрытиях.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о частичном обесточении города.

После взрывов приостановлена работа метрополитена в Харькове, о чем сообщают местные жители.

Обновлено 16:23

Терехов сообщил о "прилетах" по объектам критической инфраструктуры.

"О пострадавших пока информации нет. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро", - говорится в сообщении.

Мэр города заверил, что энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова.