RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску: что известно

Фото: Российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 3 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску. Последствия разрушений уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

"4 ракеты ударили по Краматорской промышленной зоне", - говорится в сообщении.

Гончаренко сообщил, что, по предварительной информации, без пострадавших.

"Последствия разрушений уточняются", - добавил глава Краматорска.

Напомним, что в ночь на 3 декабря российские войска нанесли несколько ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов ранения получили четыре человека.

На утро субботы, 3 декабря, российские оккупанты убили 1 жителя Донецкой области, еще 4 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскДонецкая областьВойна в Украине