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Российские военные обстреляли Волчанск: ранения получил мужчина

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные продолжают обстреливать населённые пункты Харьковской области. В результате этих атак пострадал мужчина в Волчанске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Волчанске в результате обстрелов получил ранение 55-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Синегубов сообщает, что мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, состояние пострадавшего - среднее.

"В Липицкой общине после дневных обстрелов россиян занялся второй этаж жилого дома. В Волчанске на открытой территории горел камыш и трава", - добавил глава области.

Напомним, что в четверг, 24 ноября, российские оккупанты из артиллерии атаковали Волчанск (Харьковская область). В результате этой атаки ранения получил один человек.

Также в понедельник, 21 ноября, россияне атаковали Волчанск (Харьковская область). В результате обстрела оккупантов ранены два человека.

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