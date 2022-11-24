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Российские военные обстреляли Славянск: подробности

Фото: Российские военные обстреляли Славянск (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 24 ноября, российские военные атаковали Славянск (Донецкая область). Объем разрушений уже устанавливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

"К сожалению, после длительного перерыва город снова обстреляли. Обошлось без жертв", - заявил Лях.

По его словам, объем разрушений и повреждений устанавливается.

"Также в Славянске снова исчезло электричество", - заявил глава города.

Он заверил, что соответствующие службы работают над его возобновлением. В общине открыты "Пункты несокрушимости". Место расположения можно узнать, позвонив на горячую линию.

Напомним, что в четверг, 24 ноября, российские военные атаковали Торецк (Донецкая область). В результате обстрела был разрушен детский сад.

Также украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 23 ноября успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.

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