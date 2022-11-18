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Российские военные обстреляли Никополь

Фото: российские военные обстреляли Никополь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области сегодня, 18 ноября, поздним вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Сообщается, что обстрел произошел около 21:00. До этого весь день в городе и районе было тихо, вражеских ударов не зафиксировано. Последствия вечернего обстрела устанавливаются, о пострадавших на данный момент не сообщалось.

Ранее мы писали, что российские оккупанты ночью 18 ноября выпустили по кварталам Никополя более 40 снарядов.

Напомним, российские захватчики бьют по Никопольскому району в Днепропетровской области практически регулярно. Ночью 16 ноября оккупанты атаковали три громады района с "Градов" и тяжелой артиллерии.

Перед этим, 15 ноября, ночью обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины, выпустив более 60 снарядов.

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