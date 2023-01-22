Российские военные обстреляли Харьковскую область, есть погибшая: подробности

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской области Олега Синегубова.

По словам Синегубова, россияне попали по хозяйственной постройке и жилому дому. Кроме того, позже, после 15:00, враг ударил еще и по кладбищу в селе Гурьев Казачок, в результате чего были повреждены могилы.

"Также сегодня под обстрелами оккупантов был Волчанск. Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения. Госпитализирован в среднем состоянии", - добавил Синегубов.

Фото: российские военные обстреляли Харьковскую область, есть погибшая (t.me/synegubov)