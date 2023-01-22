RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские военные обстреляли Харьковскую область, есть погибшая: подробности

Фото: российские военные обстреляли Харьковскую область, есть погибшая (t.me/synegubov)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные ударили артиллерией по селу Петровка Золочевской общины. В результате обстрела погибла 67-летняя женщина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской области Олега Синегубова.

По словам Синегубова, россияне попали по хозяйственной постройке и жилому дому. Кроме того, позже, после 15:00, враг ударил еще и по кладбищу в селе Гурьев Казачок, в результате чего были повреждены могилы.

"Также сегодня под обстрелами оккупантов был Волчанск. Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения. Госпитализирован в среднем состоянии", - добавил Синегубов.

Фото: российские военные обстреляли Харьковскую область, есть погибшая (t.me/synegubov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты недавно нанесли удар по Марганецкой общине в Днепропетровской области из реактивной артиллерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВойна в Украине