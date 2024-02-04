В России крайне обеспокоены использованием ВСУ беспилотников, - ISW

Отмечается, что на днях ряд российских военных блогеров сосредоточили внимание на недавней неудачной атаке россиян вблизи села Новомихайловка Донецкой области. Расхождения в оценках этих блогеров свидетельствуют о масштабных проблемах со способностью российских военных адаптироваться на поле боя в Украине.

Вероятно, имеется в виду отражение штурма ротой ударных беспилотных авиационных комплексов 72-й ОМБр и других подразделений вражеской колонны из 11 единиц бронетехники.

Так, 3 февраля один из российских военных блогеров заявил, что "настоящие патриоты" отреагировали на кадры неудачного штурма от 30 января с критикой и разочарованием.

Он раскритиковал "предателей и продажных личностей", в частности экспертов, которые часто выступают на телешоу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. Эти эксперты отреагировали на кадры поражения неправдивыми заявлениями о том, что российские войска имеют достаточное количество систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиостанций, чтобы отбивать украинские беспилотники с функцией наблюдения с высоты птичьего полета.

"Ссылаясь на личные разговоры с российскими военнослужащими на передовой, блогер утверждал, что такие заявления пропагандистов не соответствуют действительности и что российские фронтовые командиры считают подаренные радиостанции более ценными, чем предоставленные государством танки и боевые машины пехоты, из-за дефицита радиооборудования", - говорится в отчете.

Несколько военных блогеров, продолжает ISW, сетовали на то, что российское военное командование вряд ли будет обеспокоено использованием украинских беспилотников и предупреждениями экспертов о смертельной опасности для оккупационных войск. Блогеры предупредили, что много российских военнослужащих погибнет из-за превосходства украинских беспилотников на фронте, назвав этот вопрос "одной из самых больших проблем России на данный момент".

"Готовность российских военных блогеров постоянно фокусироваться на этом конкретном событии привлекает внимание, ведь обеспокоенность блогеров неспособностью российских войск адаптироваться, очевидно, больше, чем их обеспокоенность собственной безопасностью, учитывая аресты нескольких критически настроенных представителей информационного пространства и блогеров в 2023 году", - отмечается в отчете ISW.

Ахиллесова пята армии РФ

Депутат Московской Думы Андрей Медведев похвалил комментарий российского диктатора Владимира Путина от 2 февраля о том, что беспилотники являются "ахиллесовой пятой" российских войск. По его словам, комментарий Путина свидетельствует о его осведомленности о ситуации на фронте и о том, что он понимает современную войну.

Медведев утверждал, что признание Путиным преимущества украинских беспилотников доказывает, что он не боится обсуждать "проблемы" и "ошибки" России, и не верит, что конструктивная критика российских операций в Украине является неправильной и помешает российской победе Украины.

Несколько российских военных блогеров воспользовались дискуссией вокруг видеозаписи неудачного российского штурма Новомихайловки от 30 января, чтобы доказать, что российские источники не должны подвергать цензуре конструктивную критику российских военных.

Заявление Путина от 2 февраля, продолжает ISW, выглядит поддерживающим аргументы милблогеров против самоцензуры.

"Путин и раньше сигнализировал о своей чувствительности к беспокойству российских блогеров касательно российских операций в Украине. В частности, во время своей "Прямой линии" 14 декабря он прокомментировал тактическую и оперативную ситуацию в Крынках на восточном берегу Херсонской области - участке фронта, к которому ранее приковано внимание российских блогеров. Слова Путина позволяют предположить, что среди российского военного и политического руководства может существовать беспокойство касательно способности российских военных адаптироваться и восстанавливать маневр на поле боя", - говорится в отчете ISW.

Производство FPV-дронов в Украине

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в этом году Украина планирует произвести "сотни тысяч" беспилотников различных типов.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко отметил, что полностью заменить артиллерию дронами невозможно, поскольку артиллерия выполняет задания, с большинством которых FPV-дроны не справятся.

Ранее экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что линия фронта на западе Запорожской области "гудит, как пчелиный улей" из-за большого количества украинских беспилотников, которые массово и метко бьют по целям и затрудняют ротацию личного состава россиян.

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