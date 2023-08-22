Российские войска испытывают нехватку военной техники, - ISW

Сообщается, что российские командиры регулярно наказывают военнослужащих, которые не выпускают свои автомобили на задания. По данным аналитиков, российские военнослужащие чувствуют, что они "воюют" со своими командирами.

Кроме того, подразделения оккупантов на южном направлении жалуются, что российские власти не обеспечивают их катерами. Российским силам также не хватает адекватных контрбатарейных возможностей, особенно после увольнения в начале июля командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова.

По мнению аналитиков ISW, постоянные жалобы от российских солдат свидетельствуют о том, что Минобороны России не желает или не может решать проблемы постоянной нехватки оборудования и проблемы с низким моральным духом своих солдат.

Ключевые выводы ISW: