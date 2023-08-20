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Зеленский о контрнаступлении: мы не собираемся отступать

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Украина, Воскресенье 20 августа 2023 18:58
Зеленский о контрнаступлении: мы не собираемся отступать Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина будет продолжать контрнаступление. Вооруженные силы Украины наступают и двигаются вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Что касается контрнаступления... мы наступаем, я считаю, что это позитив. Я бы не забывал, что мы наступаем и боремся не против кого-то, а против Российской Федерации. Еще год назад она хотела полностью нас уничтожить и захватить, не получилось. А сейчас у нас идет контрнаступление. Знаю, что хочется всегда быстрее, что самолеты могут ускорить этот процесс, что в небе доминирует РФ и что самолетами мы не ограничимся", - отметил глава государства.

Он также отметил важность противовоздушной обороны, поскольку впереди зима и украинцы, как никто знают, что такое быть без света.

По словам президента, есть комплекс задач, которые нужно решать.

"Мы не собираемся отступать, и это хорошие новости. Мы собираемся дожать Российскую Федерацию", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский в Нидерландах

Сегодня, 20 августа, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Лидер страны сразу отметил, что главным вопросом его поездки в страну будут истребители F-16.

Президент Украины и премьер Нидерландов уже провели встречу и побывали на военной базе, где размещаются самолеты F-16. После встречи Марк Рютте заявил, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, когда будут исполнены условия для такой передачи.

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