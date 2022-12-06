Российские войска ударили по Кривому Рогу баллистическими ракетами, - Вилкул

Российские войска обстреляли один из объектов промышленной инфраструктуры Кривого Рога баллистическими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника ОВА Кривого Рога Александра Вилкула.
"Начну с информации о взрыве, который слышали криворожцы около шести часов вечера. Оккупационно-террористические войска нанесли ракетный удар по одному из объектов промышленной инфраструктуры города. Предварительно - баллистические ракеты", - написал Вилкул.
Он добавил, что раненый работник предприятия был госпитализирован в больницу. На самом объекте имеются очень значительные разрушения.
Отмечается, что при обстреле не звучала воздушная тревога, ведь время подлета баллистической ракеты - считанные минуты. Поэтому с ними очень сложно работать ПВО.
Напомним, в Кривом Роге сегодня, 6 декабря, был слышен звук, похожий на взрыв. В городе воздушную тревогу не объявляли.
Также ранее мы писали, что в ночь на 5 декабря три российские ракеты ударили по одному из промышленных объектов Кривого Рога. Здание получило значительные повреждения.
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