Российские войска убили еще семерых граждански в Донецкой области

Российские войска за минувшие сутки обстреляли три населенных пункта Донецкой области. Вследствие чего погибли семь человек, еще 13 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 990 мирных жителей, еще 2390 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, в деоккупированном Лимане обнаружены тела четырех гражданских, убитых российскими военными.

"За 12 октября россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области - в Авдеевке. Еще 13 человек за вчера получили ранения", - сообщил Кириленко.

Напомним, утром 13 сентября российские войска атаковали дронами-камикадзе Киевскую область.

Также сообщалось, что за сутки подразделениями и истребительной авиацией Воздушных сил ВСУ были уничтожены 19 дронов-камикадзе и 5 ударных вертолетов Ка-52.

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