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Російські війська вбили ще сімох цивільно в Донецькій області

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Четвер 13 жовтня 2022 08:45
Російські війська вбили ще сімох цивільно в Донецькій області Фото: російські війська продовжують обстрілювати Донецьку область (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська за минулу добу обстріляли три населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули семеро людей, ще 13 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 12 жовтня росіяни вбили 7 мирних жителів Донецької області - в Авдіївці. Ще 13 людей за вчора отримали поранення", - повідомив Кириленко.

Крім того, у деокупованому Лимані виявлено тіла чотирьох цивільних, убитих російськими військовими.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію на Донеччині загинули 990 мирних жителів, ще 2390 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вранці 13 вересня російські війська атакували дронами-камікадзе Київську область.

Також повідомлялося, що за добу підрозділами та винищувальною авіацією Повітряних сил ЗСУ було знищено 19 дронів-камікадзе та 5 ударних вертольотів Ка-52.

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Донецька область
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