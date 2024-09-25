Захват Угледара вряд ли даст россиянам особое оперативное преимущество, - ISW

Российские войска достигли окрестностей Угледара в Донецкой области. Однако вряд ли это даст им какое-нибудь особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций в западной части области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны .

Оккупанты также пытаются наступать на северо-восточный фланг Угледара через Водяное и юго-западный фланг через Пречистовку, вероятно, пытаясь окружить украинскую группировку в Угледаре и заставить ее отойти.

Российским войскам, возможно, удастся захватить весь Угледар, но то, насколько быстро или легко они смогут это сделать, вероятно, будет частично зависеть от принятия решений украинцами. Если украинские силы решат защищать Угледар, оккупантам может быть сложно бороться за поселение, которое Украина укрепляла в течение двух лет.

Если россияне не займут поселение относительно быстро, российский маневр вдоль флангов Угледара может также пострадать из-за начала осенних дождей, отметили в ISW

Однако потенциальный захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, считают аналитики Института. Там отмечают, что Угледар не является особенно важным логистическим узлом — российские войска уже контролируют большинство проходящих на Угледар основных дорог.

Захват населенного пункта не сразу обеспечит российским силам доступ к новой дороге, а также не отрежет украинские силы от дороги, которая важна для их материально-технического обеспечения. Потенциальный захват Угледара также не обязательно обеспечит российским силам выгодную позицию для начала дальнейших наступательных сделок в других частях западной Донецкой области, отметили в ISW.