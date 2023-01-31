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Российские войска продвинулись на несколько сотен метров под Угледаром, - британская разведка

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Украина, Вторник 31 января 2023 09:09
Российские войска продвинулись на несколько сотен метров под Угледаром, - британская разведка Фото: Россия атакует под Угледаром (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За последние три дня российские войска после разведки боем начали скоординированную атаку в районе городов Павловка и Угледар. Несмотря на определенные успехи, у них недостаточно сил для прорыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, населенные пункты расположены в 50 км к юго-западу от Донецка, и Россия ранее использовала 155-ю бригаду морской пехоты в безуспешной атаке на тот же район в ноябре 2022 года. Сейчас российские силы, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев обозначала линию фронта.

По данным британской разведки, российское командование, вероятно, стремится разработать новое направление наступления в удерживаемую Украиной Донецкую область и отвлечь украинские силы от горячего бахмутского сектора.

"Существует реальная вероятность того, что Россия продолжит добиваться локальных успехов в этом секторе. Однако маловероятно, что у России есть достаточно незадействованных войск в этом районе для достижения значимого в оперативном отношении прорыва", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные, вероятно, полностью уничтожили разведывательную роту российских оккупантов, которая участвовала в штурме Угледара.

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