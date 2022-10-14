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Российские войска с начала июля смогли захватить только два села, - британская разведка

Фото: российская армия захватила два села на Донбассе
Автор: Александр Белоус

Российская армия продолжает наступление в районе Бахмута Донецкой области. Однако за последние три месяца они смогли захватить только два населенных пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, за последние три дня российские силы провели тактическое наступление в направлении города Бахмут Донецкой области. Части 2-го армейского корпуса и пророссийского сил Луганской области, вероятно, зашли в населенные пункты Опытное и Ивангород к югу от города.

"Других населенных пунктов, захваченных регулярными российскими или сепаратистскими силами с начала июля, было немного, если они вообще были", - говорится в сообщении.

Тем не менее, силы, возглавляемые частной военной компанией "Группа Вагнера", добились некоторых локальных успехов на Донбассе: "Вагнер", вероятно, по-прежнему активно участвует в боевых действиях в Бахмуте, отмечается в сводке.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, рассматривает захват Бахмута как подготовку к наступлению на Краматорско-Славянский городской район, который является наиболее значительным в Донецкой области под контролем Украины.

"Россия продолжает проводить наступательные операции в центральном Донбассе и очень медленно продвигается вперед. Однако ее общий оперативный замысел подрывается украинским давлением на его северный и южный фланги, а также острой нехваткой боеприпасов и живой силы", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, ВСУ продолжают успешное направление на южном фронте. Оккупационная администрация вывозит гражданских из Херсона, опасаясь взятия города.

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Донбасс