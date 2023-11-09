Российские войска увеличили количество боевой авиации в Беларуси

Воздушно-космические силы РФ увеличили количество авиации на территории Беларуси. За последние два месяца оккупанты передислоцировали туда бомбардировщик и еще один истребитель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
В течение октября мониторинговая группа фиксировала низкую авиационную активность в Беларуси. В то же время, количество бортов ВКС РФ на территории северных соседей возросло.
"Увеличение произошло именно за счет прибытия в Беларусь бортов Су-24М/МР и Су-30СМ в сентябре-октябре. Дополнительным подтверждением этому является сюжет телекомпании МО РБ, снятый на аэродроме "Барановичи" в начале октября, где можно заметить российские Су-24М/МР", - говорится в сообщении.
Как отмечают в мониторинговой группе, по состоянию на 1 ноября в РБ находятся четыре самолета:
Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российская авиация неоднократно атаковала приграничные регионы Украины самолетами, летевшими с территории Беларуси.
Армия РФ тесно сотрудничает с диктаторским режимом Лукашенко и активно проводит на ее территории военную пропаганду, привлекает свои террористические подразделения в проходящие более 80 недель совместные "учения".
Напомним, Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся не менее 12 ноября.
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