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Российские войска увеличили количество боевой авиации в Беларуси

Фото: российские ВКС увеличили количество авиации в Беларуси (MO РФ)
Автор: Ярослава Борзова

Воздушно-космические силы РФ увеличили количество авиации на территории Беларуси. За последние два месяца оккупанты передислоцировали туда бомбардировщик и еще один истребитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

В течение октября мониторинговая группа фиксировала низкую авиационную активность в Беларуси. В то же время, количество бортов ВКС РФ на территории северных соседей возросло.

"Увеличение произошло именно за счет прибытия в Беларусь бортов Су-24М/МР и Су-30СМ в сентябре-октябре. Дополнительным подтверждением этому является сюжет телекомпании МО РБ, снятый на аэродроме "Барановичи" в начале октября, где можно заметить российские Су-24М/МР", - говорится в сообщении.

Как отмечают в мониторинговой группе, по состоянию на 1 ноября в РБ находятся четыре самолета:

  • 1 Су-25 на аэродроме "Лида"
  • 2 Су-24М/МР на аэродроме "Барановичи"
  • 1 Су-30СМ на аэродроме "Барановичи"

Войска РФ в Беларуси

Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российская авиация неоднократно атаковала приграничные регионы Украины самолетами, летевшими с территории Беларуси.

Армия РФ тесно сотрудничает с диктаторским режимом Лукашенко и активно проводит на ее территории военную пропаганду, привлекает свои террористические подразделения в проходящие более 80 недель совместные "учения".

 

Напомним, Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся не менее 12 ноября.

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