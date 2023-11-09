Российские войска увеличили количество боевой авиации в Беларуси

В течение октября мониторинговая группа фиксировала низкую авиационную активность в Беларуси. В то же время, количество бортов ВКС РФ на территории северных соседей возросло.

"Увеличение произошло именно за счет прибытия в Беларусь бортов Су-24М/МР и Су-30СМ в сентябре-октябре. Дополнительным подтверждением этому является сюжет телекомпании МО РБ, снятый на аэродроме "Барановичи" в начале октября, где можно заметить российские Су-24М/МР", - говорится в сообщении.

Как отмечают в мониторинговой группе, по состоянию на 1 ноября в РБ находятся четыре самолета:

1 Су-25 на аэродроме "Лида"

2 Су-24М/МР на аэродроме "Барановичи"

1 Су-30СМ на аэродроме "Барановичи"

Войска РФ в Беларуси

Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российская авиация неоднократно атаковала приграничные регионы Украины самолетами, летевшими с территории Беларуси.

Армия РФ тесно сотрудничает с диктаторским режимом Лукашенко и активно проводит на ее территории военную пропаганду, привлекает свои террористические подразделения в проходящие более 80 недель совместные "учения".