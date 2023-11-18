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Российские войска обстреляли предприятие в поселке под Херсоном: есть раненый

Фото: российские войска обстреляли предприятие в поселке под Херсоном, есть раненый (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска ударили из артиллерии по предприятию в поселке Велетенское, что в Херсонском районе. Ранен человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Россияне ударили по Велетенскому Белозерской общины. Около 13:20 враг обстрелял здание предприятия из артиллерии", - говорится в сообщении.

По данным администрации, пострадал 56-летний мужчина.

"У него диагностировали взрывную травму, ранение грудной клетки и ноги. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении больницы", - рассказали о состоянии мужчины в ОВА.

Ситуация с обстрелами Херсона и области

Обстановка с обстрелами правобережья Херсонской области в последние месяцы достаточно тяжелая. Несмотря на то, что количество атак из-за погоды явно уменьшилось, удары стали более массированными. Только за сутки на 17 ноября в Херсонской области 6 человек погибли, 10 ранены.

Вопрос с обстрелами Херсона сейчас стоит настолько остро, что на недавней Ставке под руководством президента Украины Владимира Зеленского были приняты конкретные решения по защите Херсона.

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