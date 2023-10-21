Российские войска обстреляли Никополь, выпустив 7 снарядов: есть жертва

"Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Выпустил по городу 7 снарядов. Погиб мужчина", - рассказал он.

По данным Лысака, в настоящее время информация о последствиях обстрела уточняется.

Обстрелы Никополя

Никополь – город в Днепропетровской области, который расположен на берегу Днепра. В настоящее время город находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега и бьют с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

К примеру, российские войска обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар в Никополе Днепропетровской области после очередного обстрела 13 октября. Ранены двое пожарных.

Также во время удара по гимназии в Никополе 11 октября погибли четыре человека.