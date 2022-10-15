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Российские войска обстреляли Никополь: ранены пять человек

Фото: российские войска обстреляли Никополь, есть раненые (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты утром из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате ранения получили пять человек – три женщины и двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Раненым – от 41 до 70 лет. Четыре человека будут лечиться амбулаторно, один пострадавший находится в больнице. Также пострадали около 25 жилых домов, здание лицея, собор, почта, дворец культуры, админздания и электросети.

Также сегодня вечером войска России из РСЗО ударили по Марганецкой громаде. Без жертв, информация о разрушениях уточняется.

Как сообщалось, утром 15 октября российские войска снова нанесли удар по Никополю. Враг обстрелял город из тяжелой артиллерии. Изначально было известно, что ранения получили три человека.

При этом россияне всю ночь обстреливали Никополь и район, выпустив по городу 50 снарядов. Были ранены два человека.

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НикопольДнепропетровская областьВторжение России в УкраинуОбстріл