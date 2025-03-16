Российские войска больше всего атакуют на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

По сообщению Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Бачевск, Яструбщина, Николаевка, Ходино, Белая Береза.

На Харьковском направлении произошло четыре атаки оккупантов неподалеку Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки, сейчас идет один бой. Враг нанес авиаудар по Удах.

На Купянском направлении российские войска восемь раз пытались прорвать нашу оборону в районах Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызово, и в направлении Купянска, в настоящее время одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Зеленая Долина и в направлении Новомихайловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Два вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские воины отражают две атаки противника в районе Часового Яра.

На Торецком направлении агрессор совершил семь штурмовых действий в районах Торецка и Дружбы, шесть боев идут до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 11 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Луч, Котлино, Новоалександровка, Успеновка, Ясеново, Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 10 атак противника, один бой продолжается до сих пор. Авиаударам КАБами подвергся Покровск.

На Новопавловском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборону украинских защитников в районе Константинополя. КАБы противник сбросил на Новопавловку.

На Гуляйпольском направлении захватчик атаковал в районах Скудного, Привольного, Свободного Поля и в направлении Новополя. Неуправляемыми авиационными ракетами враг также бил по Новополю, Новодаровке, Гуляйполю, КАБы сбросил на Шевченко.

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Степное и Жеребянки. Все атаки уже отбиты.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Ольговке, Токаревке и Николаевке.

На Курском направлении с начала суток состоялось восемь боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес девять авиаударов, сбросив 16 управляемых авиабомб, также совершил 104 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

На остальных направлениях - без особых изменений.