Российские войска больше всего атакуют на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

С начала суток 16 марта на фронте произошло 64 боевых столкновения. Больше всего российские оккупанты давят на позиции ВСУ на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По сообщению Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Бачевск, Яструбщина, Николаевка, Ходино, Белая Береза.
На Харьковском направлении произошло четыре атаки оккупантов неподалеку Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки, сейчас идет один бой. Враг нанес авиаудар по Удах.
На Купянском направлении российские войска восемь раз пытались прорвать нашу оборону в районах Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызово, и в направлении Купянска, в настоящее время одно боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Зеленая Долина и в направлении Новомихайловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Два вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении украинские воины отражают две атаки противника в районе Часового Яра.
На Торецком направлении агрессор совершил семь штурмовых действий в районах Торецка и Дружбы, шесть боев идут до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 11 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Луч, Котлино, Новоалександровка, Успеновка, Ясеново, Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 10 атак противника, один бой продолжается до сих пор. Авиаударам КАБами подвергся Покровск.
На Новопавловском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборону украинских защитников в районе Константинополя. КАБы противник сбросил на Новопавловку.
На Гуляйпольском направлении захватчик атаковал в районах Скудного, Привольного, Свободного Поля и в направлении Новополя. Неуправляемыми авиационными ракетами враг также бил по Новополю, Новодаровке, Гуляйполю, КАБы сбросил на Шевченко.
На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Степное и Жеребянки. Все атаки уже отбиты.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Ольговке, Токаревке и Николаевке.
На Курском направлении с начала суток состоялось восемь боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес девять авиаударов, сбросив 16 управляемых авиабомб, также совершил 104 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.
На остальных направлениях - без особых изменений.
Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Противник нанес 98 авиационных ударов, сбросив 161 управляемую авиационную бомбу.
Кроме этого, оккупанты совершили около шести тысяч обстрелов, в том числе 188 из реактивных систем залпового огня и 2735 ударов дронами-камикадзе.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли удары по 17 районам сосредоточения личного состава, техники и вооружения оккупантов, а также по пункту управления, средству ПВО и артиллерийской установке.
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