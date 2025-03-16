Россияне не уменьшают количество атак в Курской области: какая ситуация на фронте
ВСУ третьи сутки сдерживают натиск россиян в Курской области. Оккупанты совершили около 19 атак, применяя авиацию, артиллерию и дроны-камикадзе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
За прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Противник нанес 98 авиационных ударов, сбросив 161 управляемую авиационную бомбу.
Кроме этого, оккупанты совершили около шести тысяч обстрелов, в том числе 188 из реактивных систем залпового огня и 2735 ударов дронами-камикадзе.
Направления боевых действий
Харьковское направление: Враг восемь раз штурмовал позиции украинских войск в районе Волчанска и в направлении Петровки.
Купянское направление: Отбито четыре атаки противника вблизи Загрызово, Лозовой и Копанок.
Лиманское направление: 16 атак оккупантов в районах Балки Журавки, Ивановки, Надежды, Ямполовки и Григорьевки.
Северское направление: Два штурма врага отбиты у Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
Краматорское направление: Оккупанты атаковали один раз в районе Орехово-Васильевки.
Торецкое направление: Враг совершил 17 атак в районах Торецка и Дружбы.
Покровское направление: 36 атак россиян отражено в районах Сухой Балки, Александрополя, Новоторецкого, Елизаветовки, Свиридоновки, Луча, Котлиного, Успеновки, Надеевки и Андреевки.
Новопавловское направление: Отражено 14 атак оккупантов вблизи Константинополя и Разлива.
Гуляйпольское направление: Четыре вражеские атаки в районах Новополя и Новоселки.
Ореховское направление: 15 атак врага в районах Степного, Пятихаток, Щербаков, Жеребянок и Каменского.
Приднепровское направление: Четыре атаки оккупантов не дали результатов.
Курская область: Состоялось 19 боевых столкновений, враг нанес 34 авиационных удара, сбросив 63 управляемые бомбы, и совершил 243 артиллерийских обстрела, в том числе пять из РСЗО.
Волынское и Полесское направления: Признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано.
Потери противника
За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли удары по 17 районам сосредоточения личного состава, техники и вооружения оккупантов, а также по пункту управления, средству ПВО и артиллерийской установке.
За сутки с 15 на 16 марта потери России на фронте составили 1400 солдат. ВСУ также уничтожили 78 артиллерийских систем, 180 БПЛА оперативно-тактического уровня и 113 единиц автотехники.