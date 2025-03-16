Россияне не уменьшают количество атак в Курской области: какая ситуация на фронте

ВСУ третьи сутки сдерживают натиск россиян в Курской области. Оккупанты совершили около 19 атак, применяя авиацию, артиллерию и дроны-камикадзе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба .

За прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Противник нанес 98 авиационных ударов, сбросив 161 управляемую авиационную бомбу.

Кроме этого, оккупанты совершили около шести тысяч обстрелов, в том числе 188 из реактивных систем залпового огня и 2735 ударов дронами-камикадзе.

Направления боевых действий

Харьковское направление: Враг восемь раз штурмовал позиции украинских войск в районе Волчанска и в направлении Петровки.

Купянское направление: Отбито четыре атаки противника вблизи Загрызово, Лозовой и Копанок.

Лиманское направление: 16 атак оккупантов в районах Балки Журавки, Ивановки, Надежды, Ямполовки и Григорьевки.

Северское направление: Два штурма врага отбиты у Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Краматорское направление: Оккупанты атаковали один раз в районе Орехово-Васильевки.

Торецкое направление: Враг совершил 17 атак в районах Торецка и Дружбы.

Покровское направление: 36 атак россиян отражено в районах Сухой Балки, Александрополя, Новоторецкого, Елизаветовки, Свиридоновки, Луча, Котлиного, Успеновки, Надеевки и Андреевки.

Новопавловское направление: Отражено 14 атак оккупантов вблизи Константинополя и Разлива.

Гуляйпольское направление: Четыре вражеские атаки в районах Новополя и Новоселки.

Ореховское направление: 15 атак врага в районах Степного, Пятихаток, Щербаков, Жеребянок и Каменского.

Приднепровское направление: Четыре атаки оккупантов не дали результатов.

Курская область: Состоялось 19 боевых столкновений, враг нанес 34 авиационных удара, сбросив 63 управляемые бомбы, и совершил 243 артиллерийских обстрела, в том числе пять из РСЗО.

Волынское и Полесское направления: Признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано.