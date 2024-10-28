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Российские войска бросают раненых в штурм на фоне значительных потерь под Лиманом, - ГУР

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Оккупационная армия пытается активизировать наступательные действия в районе Лимана Донецкой области. Россияне перебрасывают туда дополнительные штурмовые подразделения 283-го и 488-го мотострелковых полков.

Однако под ударами украинских Сил безопасности и обороны отдельные российские штурмовые группы понесли серьезные потери и потеряли боеспособность.

"Деморализованные российские захватчики отказываются идти в бой - жалуются на отсутствие надежных укрытий от украинских дронов. Для продолжения наступательных действий командование оккупационных сил применяет методы давления, принуждения и запугивания. В мясные штурмы бросают легкораненых захватчиков", - говорится в сообщении. 

Ситуация на фронте

По данным аналитиков ISW, Силы обороны Украины добились успехов в ходе операции в Курской области. В то же время , зафиксировано продвижение российских войск в Донецкой области, в частности в районе Селидового и северо-западнее Угледара.

За минувшие сутки, 27 октября, на линии фронта произошло 144 боевых столкновения. Наиболее интенсивные бои зафиксированы в Кураховском и Покровском направлениях.

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