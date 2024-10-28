Российские войска бросают раненых в штурм на фоне значительных потерь под Лиманом, - ГУР

Ситуация на фронте

По данным аналитиков ISW, Силы обороны Украины добились успехов в ходе операции в Курской области. В то же время , зафиксировано продвижение российских войск в Донецкой области, в частности в районе Селидового и северо-западнее Угледара.

За минувшие сутки, 27 октября, на линии фронта произошло 144 боевых столкновения. Наиболее интенсивные бои зафиксированы в Кураховском и Покровском направлениях.

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