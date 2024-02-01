Российские войска атакуют Украину беспилотниками: в каких областях сейчас угрозы

Украинские защитники предупредили об угрозе беспилотников жителей троих областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.
Украинские военные предупредили об угрозе атаки "Шахедов" жителей Николаевской, Херсонской и Кировоградской областей.
"Николаевская, Херсонская области – угроза ударных БпЛА", - сообщили на канале.
Позже ВСУ обнаружили БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей.
"БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный", – сообщили защитники.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины:
Фото:скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)
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