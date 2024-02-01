RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска атакуют Украину беспилотниками: в каких областях сейчас угрозы

Фото: Российские войска атакуют Украину беспилотниками (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Украинские защитники предупредили об угрозе беспилотников жителей троих областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные предупредили об угрозе атаки "Шахедов" жителей Николаевской, Херсонской и Кировоградской областей.

"Николаевская, Херсонская области – угроза ударных БпЛА", - сообщили на канале.

Позже ВСУ обнаружили БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей.

"БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный", – сообщили защитники.

Где объявлена воздушная тревога.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины:

  • Кировоградская, Николаевская, Херсонская области - угроза БпЛА ;
  • Красногригорьевская, Марганецкая (включая Марганец) и Мировская территориальные общины Днепропетровской области - угроза артобстрела

Фото:скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

Смотреть на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХерсонская областьНиколаевская областьКировоградская область