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Российские войска атаковали Херсонскую область полсотни раз, есть раненые

Фото: российские войска атаковали Херсонскую область полсотни раз (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за прошедшие сутки 50 раз обстреляли территорию Херсонской области. Из-за чего получили ранения два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Херсонской ОВА.

"Российские захватчики 50 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонской области. Они выпустили 237 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников", - говорится в сообщении.

При этом жилые кварталы Херсона российские военные обстреляли три раза. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

"В минувшие сутки из-за российских обстрелов два человека получили ранения, еще один человек травмировался из-за российской мины", - сообщили в ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты трижды обстреляли Херсон с использованием ствольной артиллерии и РСЗО "Град".

Также мы писали, что в Херсоне российские оккупанты обстреляли медучреждение.

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