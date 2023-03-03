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Российские войска атаковали Херсонскую область: есть погибший и раненые

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Херсонская область, Пятница 03 марта 2023 12:07
Российские войска атаковали Херсонскую область: есть погибший и раненые Фото: российские войска 3 марта атаковали Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска сегодня обстреляли территорию Херсонской области. Из-за вражеских ударов один мирный житель погиб, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

По данным ОВА, вблизи села Томарино Бериславского района россияне обстреляли тракториста. 33-летний пострадавший был доставлен в ближайшее медучреждение военными.

"Однако врачи не смогли ничего сделать, только констатировали смерть. Ранения, полученные из-за российских обстрелов, оказались слишком тяжелыми", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг снова атаковал село Казацкое Каховского района.

"Два человека получили ранения, сейчас медики оказывают им необходимую помощь", - сообщили в ОВА.

Напомним, что за минувшие сутки войска РФ 65 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили более 360 снарядов, из-за чего погиб один человек, еще 17 получили ранения разной степени тяжести.

Добавим, вчера оккупанты беспилотниками атаковали очередь за гуманитарной помощью в Херсонской области.

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