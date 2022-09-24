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Российские удары по дамбам не смогут остановить наступление ВСУ, - британская разведка

Фото: наступление ВСУ не может быть остановлено ударами по дамбам (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские военные пытаются помешать наступлению ВСУ по рекам Ингулец и Северский Донец. Но ракетные удары по дамбам не принесли желаемого результата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 21 и 22 сентября 2022 г. Россия нанесла удар по плотине в Печенеги на реке Северский Донец, применив баллистические ракеты малой дальности или аналогичное оружие. Это произошло после удара по Карачуновской плотине под Кривым Рогом в центральной Украине 15 сентября 2022 года.

По данным британской разведки, украинские силы продвигаются дальше вниз по обеим рекам. По мере того, как российские командиры все больше обеспокоены своими оперативными неудачами, они, вероятно, пытаются нанести удары по шлюзовым воротам плотин, чтобы затопить расположения украинских военных.

"Маловероятно, что атаки причинили значительный ущерб украинским операциям из-за большого расстояния между поврежденными плотинами и зонами боевых действий", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, украинские силы захватили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Украинские войска также штурмуют город Лиман к востоку от реки Северский Донец

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ВСУ