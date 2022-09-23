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Британская разведка сообщила об успехах ВСУ на востоке Украины за последние три дня

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Украина, Пятница 23 сентября 2022 08:25
Британская разведка сообщила об успехах ВСУ на востоке Украины за последние три дня Фото: Наступление ВСУ продолжается у Лимана и на восточном берегу реки Оскол (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на востоке страны. Ситуация на фронте остается сложной, поскольку российские войска пытаются удержать захваченные ранее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, за последние три дня украинские силы захватили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Россия попыталась интегрировать Оскол в консолидированную оборонительную линию после вывода своих войск ранее в этом месяце.

Южнее, в Донецкой области, продолжаются боевые действия, поскольку украинские войска штурмуют город Лиман к востоку от реки Северский Донец, который Россия захватила в мае.

"Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для своих военных целей", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что Украина продолжает наступательные операции на северо-востоке страны, в то время как российские войска установили линию обороны между рекой Оскол и городом Сватово. Пока неясно, есть ли у оккупантов возможности для обороны.

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Вооруженные силы Украины
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