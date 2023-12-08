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Российские Ту-95МС не били по Украине более двух месяцев: чем особенный этот самолет

Фото: Ту-95 выпустил по Украине 19 ракет 8 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия не использовала Ту-95МС с 21 сентября 2023 года. Сегодня, 8 декабря, впервые за более чем два месяца оккупанты выпустили из бомбардировщиков крылатые ракеты.

Что известно об этом российском бомбардировщике - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Wikipedia, Defense Express, сайт компании "Туполев".

Ту-95 - ровесник Путина

Первая версия Ту-95 была разработана еще при Сталине, в 1950-х годах (российский диктатор Владимир Путин родился в 1952 году). Ту-95 разработали, чтобы противопоставить американскому Convair B-36 Peacemaker, тогда этот бомбардировщик уже мог достать до границ СССР.

Главной задачей Ту-95 было поражение стратегических объектов глубоко в тылу врага. Сейчас Россия имеет на вооружении более новые версии этого самолета Ту-95МС и Ту-95МСМ, а также новейшие Ту-160. Хотя их россияне не используют в войне против Украины.

Ту-95МС может нести до 6 ракет Х-555 на внутренних узлах подвески, а более новые Ту-95МСМ могут нести более современную крылатую ракету Х-101. Она не умещается во внутренний отсек с барабанной пусковой установкой, поэтому Ту-95МСМ может нести эти ракеты только на наружной подвеске.

Основные характеристики Ту-95МС

  • Экипаж: 7 человек
  • Длина: 49 м
  • Площадь крыла: 290 кв. м
  • Максимальная скорость: 830 км/ч
  • Практическая дальность: 10 500 км
  • Максимальная боевая нагрузка: 20 800 кг

Из открытых источников известно, что к 2021 году у России было 60 самолетов Ту-95МС. Defense Express считает, что реальное количество этих стратегических бомбардировщиков РФ значительно меньше.

Применение в войне против Украины

Россия с первого полномасштабного вторжения использовала Ту-95МС для ударов по Украине. В частности, по западным областям Украины. Удары этими бомбардировщиками возобновились минувшей осенью и зимой, а также летом 2023 года.

С 21 сентября 2023 года оккупанты держали паузу и не применяли эти самолеты. Сегодня, 8 декабря, из района Энгельса Саратовской области РФ семь самолетов Ту-95МС выпустили 19 ракет типа Х-101/Х-555. Их направили на Киев и Днепропетровскую область.

Противовоздушная оборона Украины уничтожила 14 ракет, но было и попадание.

Детальнее о ночной и утренней атаке врага - в материале РБК-Украина.

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