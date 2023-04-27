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Российские цари сами бы задушили действующий режим в Кремле, - Резников

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Киев, Четверг 27 апреля 2023 16:21
Российские цари сами бы задушили действующий режим в Кремле, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Для России уже не существует так называемых "красных линий". В прошлом российские цари за это уже бы задушили действующий режим Кремля.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что РФ считала своей "красной линией" увеличение границы с НАТО. Однако вступление Финляндии в альянс лишь усугубило ситуацию для Москвы.

"Они испортили все, что только можно было. Возьмем любую линейку царей Российской империи, строивших Россию, "великую империю" - я думаю, они бы сами задушили действующий режим. Потому что хотели отодвинуть НАТО как можно дальше, а получили 1200 км границы с Финляндией. Мы также стали сегодня страной НАТО де-факто", - заявил Резников.

Он напомнил, что Patriot в Польше и НАТО в Украине также были, по словам Кремля, "красной линией". Однако сейчас Украина сама получила Patriot, а украинские военные проходят обучение в странах НАТО.

"Кто бьет Россию? Украинцы. Поэтому обновленный режим Кремля будет заинтересован, чтобы Запад пошел на уступки, потому что им некуда деваться. Или их дожмет "дружественный" Китай. И все", - отметил министр.

Напомним, глава Минобороны считает, что трибунал над Россией обязательно должен состояться, а заседание следует провести в Мариуполе или Харькове.

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