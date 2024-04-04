"Российские террористы будут отвечать". Зеленский отреагировал на удар дронов по Харькову

Удар по Харькову 4 апреля

Этой ночью россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. Враг направил "Шахеды" на многоэтажки и частные дома.

Кроме того, когда на место попадания прибыли спасатели и полиция, оккупанты еще раз ударили по городу. По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, 12 человек получили ранения. Среди жертв - трое спасателей.

Что известно о последствиях удара по Харькову - в материале РБК-Украина.

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