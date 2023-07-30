Российские телеканалы проигнорировали атаку на Москву. Показывали парад с Путиным

Издание обратило внимание, что государственные российские телеканалы сегодня утром не освещали удар дронов по элитному комплексу "Москва-сити". При этом пропагандисты показывали парад ко дню Военно-морских сил РФ в Петербурге, где присутствовал Путин.

Так, телеканалы "Первый", "Россия-1" и НТВ показывали новости и парад, поздравляли российских моряков, также были сюжеты о саммите "Россия - Африка" и стихийных бедствиях в РФ.

Взрывы в Москве

Напомним, этой ночью в Москве и Подмосковье раздались взрывы. Позже стало известно, что дроны ударили по территории делового центра российской столицы - "Москва-сити".

По предварительным данным, два неизвестных беспилотника попали в здание "IQ-квартала", а именно в так называемую "министерскую башню". Там находятся офисы сразу трех российских министерств.

Детальнее о последствиях ночных взрывов в Москве - читайте в нашем материале.

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