Российские и иранские хакеры пытаются взломать переписку известных британцев, - разведка

Согласно имеющейся у NCSC информации, две группы хакеров развернули шпионскую охоту прежде всего на политиков, чиновников, журналистов, аналитиков и общественных деятелей.

По информации NCSC, хакеры в основном интересуются теми, кто исследует проблематику Ирана и России или иным образом связан с этими странами.

NCSC поясняет, что российская и иранская группировки ведут свои кампании каждая самостоятельно, но центр решил объединить предупреждения о них в одно, потому что они применяют похожие приемы и охотятся на похожий круг жертв.

Число этих потенциальных жертв в Великобритании относительно невелико - скорей десятки, чем сотни - и пока урон от действий хакеров минимален.

Напомним, Королевская почта Британии подверглась атаке вируса-вымогателя, который связывают с российскими хакерами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.