Российские спецслужбы препятствуют возвращению украинских детей домой, - омбудсмен

По его словам, российские солдаты увезли из Мариуполя в Донецк 17-летнего Богдана Ерохина. Затем он попал в приемную семью в РФ, имея сестру в Украине.

"Следует заметить, что этот юноша имеет гражданство Украины. А потому принудительное перемещение его на территорию страны-агрессора не "спасение", как это замечает Львова-Белова, а преступление", - отметил Лубинец.

Кроме того, парень пытался самостоятельно вернуться в Украину. Он доехал до Беларуси, где российские спецслужбы помешали ему уехать и вернули в РФ,

Лубинец отметил, что уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова публично заявила об этом случае.

"Эта история - очередное публичное признание в совершенных военных преступлениях - похищении украинских детей! Уверен, что за это непременно будет справедливое наказание! Мы работаем для этого и по поводу вышеупомянутого факта и подобных случаев будем обращаться в компетентные органы!" – заявил омбудсмен.