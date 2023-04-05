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Российские спецслужбы препятствуют возвращению украинских детей домой, - омбудсмен

Фото: уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Россияне используют спецслужбы, чтобы препятствовать возвращению похищенных украинских детей домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, российские солдаты увезли из Мариуполя в Донецк 17-летнего Богдана Ерохина. Затем он попал в приемную семью в РФ, имея сестру в Украине.

"Следует заметить, что этот юноша имеет гражданство Украины. А потому принудительное перемещение его на территорию страны-агрессора не "спасение", как это замечает Львова-Белова, а преступление", - отметил Лубинец.

Кроме того, парень пытался самостоятельно вернуться в Украину. Он доехал до Беларуси, где российские спецслужбы помешали ему уехать и вернули в РФ,

Лубинец отметил, что уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова публично заявила об этом случае.

"Эта история - очередное публичное признание в совершенных военных преступлениях - похищении украинских детей! Уверен, что за это непременно будет справедливое наказание! Мы работаем для этого и по поводу вышеупомянутого факта и подобных случаев будем обращаться в компетентные органы!" – заявил омбудсмен.

Напомним, что в сети появилось видео, подтверждающее, что "кадыровцы" похитили украинского ребенка.

Также прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Россию вернуть похищенных детей в Украину.

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