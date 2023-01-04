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Российские солдаты продолжают обстреливать Харьковскую область: за сутки двое раненых

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Харьков, Среда 04 января 2023 08:58
Российские солдаты продолжают обстреливать Харьковскую область: за сутки двое раненых Фото: оккупанты продолжают обстреливать Купянский, Чугуевский и Харьковский районы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки продолжались вражеские обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковской области - в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. Два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Стрилеча, Двуречная и другие. В Волчанске повреждены дома, в пгт Двухлетняя пострадали пожарные автомобили.

"В Купянском районе в течение суток ранения получили 2 мужчины 42-х и 72-х лет", - рассказал он.

По словам главы региона, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как сообщалось, харьковские спасатели попали под обстрел во время тушения пожара в Двуречной и Волчанске.

Напомним, российские войска в пятницу, 30 декабря, снова обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате атаки погиб гражданский, еще один раненый.

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