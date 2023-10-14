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Российские Сочи атаковали БпЛА, местами исчез свет, - росСМИ

Фото: ЗРК С-400, иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В пляжном районе Сочи Российской Федерации раздались взрывы. Местами в округе отключился свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское интернет-издание Mash.

Как утверждает Министерство обороны России, якобы около 07:10 российские террористы сбили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края.

Согласно данным очевидцев, противовоздушная оборона сработала в небе над Адлером. Якобы раздалось до 5-6 взрывов, а в некоторых домах в округе выключился свет.

Украинское военное руководство или другие официальные лица пока никак не комментировали данную ситуацию.

Взрывы на территории РФ

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников.

К примеру, недавно БпЛА якобы атаковал воинскую часть в Карачеве Брянской области. В частности, в тот же день взрывы еще были слышны в Белгородской области. Тогда же российские террористы заявили о работе ПВО.

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