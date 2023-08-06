Российские снаряды разрушили частный дом в Харьковской области: погибла женщина

Оккупанты ударили по селу Подолы в Купянском районе. Российские снаряды разрушили частный дом, возник пожар в хозяйственном здании.

"В результате вражеского обстрела села Подолы в Купянском районе погибла женщина 58 лет, мужчина 66 лет получил ранения, госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Атака на Харьков

Напомним, сегодня, 6 августа, российская армия в очередной раз атаковала Харьков. По предварительной информации, оккупанты выпустили ракеты из ЗРК С-300.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что зафиксирован "прилет" в Холодногорском районе города. На месте инцидента работали профильные службы.

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