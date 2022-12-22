Российские пропагандисты запустили новый фейк после встречи Зеленского и Байдена

"Враждебные медиа сообщили, что на пресс-конференции по завершении переговоров Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией, Зеленский в знак подтверждения кивнул, однако эта информация не соответствует действительности", - уверяют в СНБО.

К тому же, посол РФ в США назвал пустым звуком высказывания Белого дома об отсутствии намерения идти на конфронтацию с Россией.

"Под аплодисменты и язвительные улыбки, в сущности, объявлено о необходимости продолжения "войны по доверенности" против (России, - ред..)… до полной победы над нами", - сказал он.

В ЦПД сообщают, что эти слова являются очередной попыткой дезинформации.