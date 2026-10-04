Российские олигархи дали Кремлю более 5,6 млрд долларов на войну в Украине

Отмечается, что эти средства составляют более 1% всех государственных расходов России . Без таких вкладов дефицит российского бюджета мог бы возрасти до 3,4% ВВП. Пока он прогнозируется на уровне 3,2% ВВП, или 7,3 трлн рублей (около 87 млрд долларов).

Вопросы вкладов обсуждались в марте во время закрытой встречи диктатора РФ Владимира Путина с крупнейшими российскими бизнесменами. Большинство участников встречи находятся под западными санкциями.

В сентябре Путин заявлял, что после этой встречи российские предприниматели перечислили в бюджет "сотни миллиардов" рублей.

В то же время в Кремле отрицают, что именно Путин просил бизнесменов финансировать бюджет. По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, один из предпринимателей сам предложил внести "очень большую сумму" взноса.

Как объясняли в Кремле, неназванный бизнесмен заявил, что многие состоятельные россияне накопили состояние в 1990-х годах благодаря связям с государством, а потому теперь должны внести вклад в бюджет.

По данным Reuters, взносы официально проходят в российских бюджетных документах как "добровольные поступления" . Их объем уже превысил средства, полученные Россией от налога на сверхприбыли корпораций, преимущественно оплачиваемые металлургическими компаниями и производителями удобрений.

В то же время, Россия продолжает искать дополнительные источники финансирования государственных расходов. В 2026 году правительство РФ планирует получить еще 385 млрд рублей от продажи активов, изъятых у частного бизнеса в последние годы.

Власти объясняют конфискации нарушениями законодательства, коррупцией и иностранным владением стратегическими активами.

На военные и силовые расходы в этом году Россия планирует направить около 38% всех бюджетных расходов . На фоне войны против Украины и роста бюджетного дефицита Кремль готовит новые налоговые меры.