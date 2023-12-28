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Российские оккупанты снова атаковали Херсонскую область: ранен мужчина

Фото: россияне обстреляли Херсонскую ОВА (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации снова атаковали Херсонскую область. В результате вражеского удара был ранен местный мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.

"Около 14:20 в результате обстрела населенного пункта пострадал 38-летний мужчина. У него диагностирована контузия и взрывная травма", - сообщили в Херсонской ОВА.

По данным администрации, врачи оценивают состояние потерпевшего как средней тяжести. Пока ему оказывается медицинская помощь.

Обстрел Херсонской области

Российские войска регулярно атакуют Херсон управляемыми авиабомбами и обстреливают из артиллерии.

Напомним, что 26 декабря россияне ударили по эвакуационному поезду в Херсоне. Ранены несколько сотрудников УЗ, поврежден вокзал и 4 вагона поезда.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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ХерсонВойна России против Украины