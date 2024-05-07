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Российские оккупанты продвинулись в четырех фронтовых областях: карты ISW

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Институт изучения войны (ISW) подтвердил продвижение войск РФ северо-западнее Сватового Луганской области; юго-западнее Авдеевки Донецкой области; в Роботино Запорожской области и севернее Олешек Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 мая, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Стельмаховки и к югу от Крахмального (оба к северо-западу от Сватово).

Российские милблогеры и официальные лица заявляли также о продвижении на восточной окраине Стельмаховки, захвате Котляровки и Кисловки (к северо-западу от Сватово), но ISW не наблюдает визуального подтверждения этих утверждений.

Там напомнили, что в России ранее, 27 апреля, уже заявляли о захвате Кисловки.

Российские войска 6 мая продолжали штурмовать:

  • северо-западнее Сватово у Песчаного и Берестово;
  • северо-западнее Кременной у Невского и Новосадово;
  • к западу от Кременной вблизи Торского;
  • к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Российские войска 6 мая продолжали ограниченные наступательные действия на Северском направлении к северо-востоку от Бахмута, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Оккупанты 6 мая продолжали наступление на Часов Яр, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили атаки возле Ивановского и юго-восточнее Временного Яра вблизи Клищиевки и Андреевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 мая, показывают, что российские войска продвинулись вдоль трассы E50 в восточном Нетайлово (юго-западнее Авдеевки).

Украинские и российские источники сообщали, что в Нетайлово продолжаются бои. Российские милблогеры также утверждали, что оккупанты продвинулись к востоку от Новопокровского (к северо-западу от Авдеевки) до двух километров и что российские войска достигли окрестностей Новоалександровки (к северо-западу от Очеретино и примерно в 15 км к северо-западу от Авдеевки), хотя ISW на данный момент не наблюдал подтверждений наступлений России в этих областях.

Российские источники утверждали, что оккупанты продолжали продвигаться к западу от Донецка, но 6 мая не было никаких подтвержденных изменений на линии фронта, сообщает ISW.

Несколько российских милблогеров утверждали, что оккупанты продвинулись к западной Красногоровке. Представитель Украинской группы войск на Хортице подполковник Назар Волошин сообщил, что небольшие отдельные российские группы пытаются штурмовать Красногоровку, но сильный огонь украинской артиллерии мешает им консолидировать успех и проводить дальнейшие атаки.

Российский милблогер утверждал, что российские войска захватили "большую часть" Парасковеевки (юго-западнее Донецка), но ISW пишет, что не заметил визуальных доказательств этого.

 

Россияне 6 мая продолжали ограниченные и безуспешные наземные атаки в районе границ Донецкой и Запорожской областей.

Российские и украинские источники сообщали о российских атаках северо-восточнее Угледара у Водяного и к югу от Великой Новоселки близ Урожайного и Старомайрского.

Один российский милблогер утверждал, что российские войска продвинулись к северу до одного километра к востоку от Урожайного, а другой утверждал, что также продвинулись юго-восточнее Урожайного, но ISW не имеет подтверждений этим данным.

"Южная ось"

Геолокационные кадры, опубликованные 6 мая, показывают, что российские войска продвинулись в южном Работино Запорожской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 мая, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Олешек (юго-восточнее Херсона).

Позиционные бои продолжались под Крынками.

В ВСУ сообщали, что оккупанты пытаются установить контроль над островом Нестрига в дельте реки Днепр и несут значительные потери. Российский источник утверждал, что остров Нестрига является спорной "серой зоной" и что высокий уровень воды усложняет любые наступательные операции по установлению контроля над островами.

Генштаб ВСУ в сводке за 6 мая сообщал, что на фронте в течение суток было зафиксировано 87 боевых столкновений. Горячее было на Авдеевском направлении - наши защитники отбили 22 атаки.

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