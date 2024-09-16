Российские оккупанты обстреляли собственные подразделения возле Агрегатного завода в Волчанске

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, однако без существенных изменений. Силы обороны Украины продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТУ "Харьков".
Оккупанты в районе села Глубокое осуществляют перемещение личного состава для пополнения потерь и ведут инженерную разведку для поиска новых логистических маршрутов.
Неподалеку Лукьянцев враг наращивает систему связи и проводит мероприятия по логистическому обеспечению.
В Волчанске россияне предприняли попытку доставки личного состава на автомобилях, но украинские силы нанесли огневое поражение, уничтожив технику врага. Кроме того, оккупанты применили РСЗО по собственным подразделениям у Агрегатного завода.
Враг на направлении села Тихое активизировал воздушную разведку, пытаясь обнаружить позиции украинских защитников.
За минувшие сутки произошло одно боевое столкновение, враг нанес два авиаудара и использовал 36 дронов-камикадзе для атак по позициям ВСУ. Силы обороны продолжают успешно уничтожать живую силу и технику оккупантов.
За минувшие сутки враг понес потери в 85 человек, из которых 22 были безвозвратными, а 61 - санитарными. Двое оккупантов добровольно сдались в плен.
На Харьковском направлении было уничтожено или повреждено 42 единицы техники и вооружения противника, среди них:
Также уничтожено:
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1060 российских оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.