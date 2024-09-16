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Российские оккупанты обстреляли собственные подразделения возле Агрегатного завода в Волчанске

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, однако без существенных изменений. Силы обороны Украины продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТУ "Харьков".

Ситуация на Харьковском направлении

Оккупанты в районе села Глубокое осуществляют перемещение личного состава для пополнения потерь и ведут инженерную разведку для поиска новых логистических маршрутов.

Неподалеку Лукьянцев враг наращивает систему связи и проводит мероприятия по логистическому обеспечению.

В Волчанске россияне предприняли попытку доставки личного состава на автомобилях, но украинские силы нанесли огневое поражение, уничтожив технику врага. Кроме того, оккупанты применили РСЗО по собственным подразделениям у Агрегатного завода.

Враг на направлении села Тихое активизировал воздушную разведку, пытаясь обнаружить позиции украинских защитников.

Потери РФ в Харьковском направлении

За минувшие сутки произошло одно боевое столкновение, враг нанес два авиаудара и использовал 36 дронов-камикадзе для атак по позициям ВСУ. Силы обороны продолжают успешно уничтожать живую силу и технику оккупантов.

За минувшие сутки враг понес потери в 85 человек, из которых 22 были безвозвратными, а 61 - санитарными. Двое оккупантов добровольно сдались в плен.

На Харьковском направлении было уничтожено или повреждено 42 единицы техники и вооружения противника, среди них:

  • три артиллерийские системы,
  • три автомобиля,
  • четыре единицы специальной техники,
  • 32 беспилотника.

Также уничтожено:

  • 43 укрытия для личного состава,
  • один склад боеприпасов,
  • две стартовые площадки для запуска дронов.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1060 российских оккупантов.

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