Российские оккупанты обстреляли собственные подразделения возле Агрегатного завода в Волчанске

Ситуация на Харьковском направлении

Оккупанты в районе села Глубокое осуществляют перемещение личного состава для пополнения потерь и ведут инженерную разведку для поиска новых логистических маршрутов.

Неподалеку Лукьянцев враг наращивает систему связи и проводит мероприятия по логистическому обеспечению.

В Волчанске россияне предприняли попытку доставки личного состава на автомобилях, но украинские силы нанесли огневое поражение, уничтожив технику врага. Кроме того, оккупанты применили РСЗО по собственным подразделениям у Агрегатного завода.

Враг на направлении села Тихое активизировал воздушную разведку, пытаясь обнаружить позиции украинских защитников.

Потери РФ в Харьковском направлении

За минувшие сутки произошло одно боевое столкновение, враг нанес два авиаудара и использовал 36 дронов-камикадзе для атак по позициям ВСУ. Силы обороны продолжают успешно уничтожать живую силу и технику оккупантов.

За минувшие сутки враг понес потери в 85 человек, из которых 22 были безвозвратными, а 61 - санитарными. Двое оккупантов добровольно сдались в плен.

На Харьковском направлении было уничтожено или повреждено 42 единицы техники и вооружения противника, среди них:

три артиллерийские системы,

три автомобиля,

четыре единицы специальной техники,

32 беспилотника.

Также уничтожено: