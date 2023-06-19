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Российские оккупанты обстреляли приграничье Сумской области, есть жертвы

Фото: Российские оккупанты обстреляли приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сумская область в очередной раз подверглась атаке со стороны российских оккупационных войск. В регионе за день произошло более 100 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

Войска РФ атаковали из минометов и артиллерии Краснопольскую общину. В результате одного из артобстрелов было прямое попадание в жилой дом, из-за чего получили ранения одно гражданское лицо и ребенок 2010 г.р., а также поврежден жилой дом.

Помимо этого россияне нанесли артиллерийский удар по Миропольской общине. Также они сбросили с беспилотника квадрокоптерного типа одну гранату "Ф-1". Кроме того, россияне били из миномета, в результате чего поврежден частный дом и гаражное помещение.

Также российская армия совершила минометный обстрел по Юнаковской общины, в результате чего произошло попадание по жилому дому. Из-за обстрела погиб один гражданский человек и один гражданский человек ранен. Также зафиксирован артобстрел.

Кроме того, захватчики совершили минометный обстрел по Белопольской, Середино-Будской и Хотинской общинах.

Помимо этого россияне сбросили семь мин на территорию Новослободской общины, а в Шалигинской общине зафиксирован обстрел из гранатомета АГС.

Ситуация в Сумской области

Сумская область граничит с РФ, поэтому захватчики с первых дней полномасштабного вторжения пытались оккупировать территорию региона. Однако благодаря украинским военным весной прошлого года все захваченные территории были возвращены под контроль Украины.

После вывода российских войск с территории области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Ежедневно военные РФ обстреливают область из минометов и артиллерии.

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