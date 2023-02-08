Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк: повреждена многоэтажка (фото)

В среду, 8 февраля, под российскими обстрелами оказался Нью-Йорк Донецкой области. Повреждена девятиэтажка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Сегодня днем россияне ударили по городку из артиллерии и попали в дом", - рассказал он.
По данным главы региона, полностью разрушены лестничные пролеты между 9 и 6 этажами, пробита стена, в большинстве квартир выбиты стекла.
Как добавил Кириленко, по предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщалось, 8 февраля, коло 11 утра российские оккупанты обстреляли Волчанск и село Варваровку Чугуевского района Харьковской области. Ранения получили три человека, в том числе работник облэнерго и ребенок.
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