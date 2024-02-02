Российские оккупанты атаковали Херсонскую область, есть пострадавшие

В обед в результате вражеского обстрела пострадала 59-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму, ранения головы и ног. Медики оказали женщине медпомощь на месте.

Позже россияне снова обстреляли населенный пункт. Из-за обстрела получил ранения 37-летний мужчина. Его со взрывной травмой и осколочными ранениями ноги доставили в больницу.

Ночная атака РФ

Этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили 11 "Шахедов". Еще по меньшей мере 7 дронов не достигли своих целей и исчезли локально.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине. Известно, что в Кривом Роге повреждена подстанция.

В Кривом Роге без света остались почти 100 тысяч абонентов, также обесточены две шахты.

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