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Российские офицеры серьезно недовольны Шойгу и Герасимовым, - разведка Британии

Фото: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Все больше российских офицеров выражают недовольство касательно военного руководства РФ. Критика направлена на министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка проанализировала ситуацию с увольнением российского генерала Ивана Попова, командовавшего силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении.

По данным разведки, это событие особенно привлекает внимание, потому что Попова уволили не из-за плохих результатов на поле боя, а из-за критики Шойгу. Комментарии российского генерала свидетельствуют о серьезном недовольстве среди офицеров армии РФ.

При этом разведка подчеркнула, что высказывания Попова во многом перекликаются с заявлениями главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

"Прямая критика со стороны подчиненных, вероятно, становится все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Герасимова", - говорится в сообщении.

Чистки в армии РФ

Следует отметить, что после неудачного мятежа "вагнеровцев" Минобороны РФ начало чистки среди российских военачальников. С должностей увольняют и отстраняют генералов и офицеров не лояльных к путинскому режиму.

Так, после бунта внезапно исчез генерал Сергей Суровикин. По данным российских и западных СМИ, его содержат в Москве и допрашивают из-за того, что он знал о планах Пригожина.

Также глава Минобороны РФ Шойгу уволил генерала Ивана Попова. Он обвинил Минобороны в "обезглавлении армии".

Украинские военные называют чистки в российской армии "дракой под ковром". Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российских военачальников больше интересует бизнес, а не армия.

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