Российские корабли не выходят в Черное море, враг полагается на авиацию, - Плетенчук

"Есть изменение погодных условий, и важную роль играет то, что они возложили большое количество функционала своего корабельно-катерного состава на авиацию", - сказал Плетенчук.

Он уточнил, что российская авиация активно действует не только в Черном, но и в Азовском морях, нанося удары по украинским позициям.

Капитан также подчеркнул, что Украина постоянно информирует своих партнеров о присутствии российской авиации в регионе.

"С этой проблемой мы боремся, ВМС также приобщается к противовоздушной обороне, когда речь идет о сбивании дронов. Акватория, которую мы освободили, из-за авиации остается "серой зоной", россияне используют воздушное пространство для нанесения ударов", - пояснил он.