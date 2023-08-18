Российские корабли в Черном море тревожно ожидают "малыша", - Гуменюк

"Могу сравнить это состояние в Черноморском флоте РФ с тем, что в Украине называют "при надежде", потому что они в тревожном ожидании "малыша" постоянно нервничают, у них перепады настроения, их закачивает и немного тошнит и они пытаются прятаться за гражданскими судами ", - сказала она.

По словам спикера, корабли Черноморского флота РФ рассредоточены вдоль направления от юго-восточного побережья Крыма до Новороссийска. При этом свои корабли оккупанты прячутся за гражданскими судами. Такая буферная зона была создана намеренно.

"В своих пунктах базирования они также растянули боновые заграждения. Ракетоносителей на дежурстве нет, очевидно, что они в пунктах базирования и снаряжаются, готовятся к выходу на морские рубежи", - добавила Гуменюк.

Спикер также отметила, что движение по Крымскому мосту пока затруднено как для автомобилей, так и для поездов.

"Крымский мост остается в том же режиме не очень здорового, не очень функционального, не очень нужного и, словом, лишнего. Потому что в его мощностях очень большие дыры, он не может функционировать полноценно", - подчеркнула Гуменюк.

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, 12 августа в Керчи дважды в день раздались взрывы, а Крымский мост охватывал густой дым. Оккупанты заявили о якобы атаке и утверждали, что дым - это специальный занавес для маскировки.

Минобороны РФ обвинило Украину и заявило, что Крымский мост якобы пытались атаковать ракетой С-200.

Детальнее о взрывах в Крыму - читайте в материале РБК-Украина.

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