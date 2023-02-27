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Российские корабли боятся заходить: Неижпапа рассказал о "серой" зоне в Черном море

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Понедельник 27 февраля 2023 13:42
Российские корабли боятся заходить: Неижпапа рассказал о "серой" зоне в Черном море Фото: командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Корабли российских оккупантов боятся подходить к контролируемым Украиной берегам. Так называемая "серая" зона составляет около 25 тысяч квадратных км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирала Алексея Неижпапу.

"Сегодня 25 тысяч квадратных километров украинского Черного моря являются серой зоной, куда не заходят корабли России, опасаясь уничтожения. Это площадь как территория Одесской и Харьковской областей вместе взятые", - сказал он.

По его словам, общеэкономическая зона Украины в Черном море, которую необходимо освободить, составляет более 70 тысяч квадратных километров.

Неижпапа подчеркнул, что в первые дни полномасштабной войны российские войска были видны в море недалеко от Одессы невооруженным глазом, а теперь они уже не подходят к контролируемым Украиной берегам.

Напомним, Неижпапа сообщал, что в начале полномасштабного вторжения России морской потенциал нашей страны составлял 1:12, а сейчас он вырос до 1:4.

Кроме того, все стратегические подступы в Одесской области находятся под контролем украинских защитников.

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