Российские командиры жалуются на массовые кражи солдатами: перехват разговора

В очередном перехваченном разговоре командир российского батальона посоветовал брать с собой на фронт тепловизор, но не давать его солдатам. Он предупреждает, что они часто воруют имущество.

"Здесь в основном смутные времена по ночам происходят. По темному движение... И никогда не давай его (тепловизор - ред.) солдату. Лучше сам в бой. Потому что, бл**ь, все они только прой****т, домой отправляют... Сколько "тепляков" пошли налево", - сказал оккупант.

Командир рассказал, что больше не доверяет своим солдатам и не выдает им дорогостоящие приборы или оборудование.