Российские командиры жалуются на массовые кражи солдатами: перехват разговора

Российские командиры жалуются на массовые кражи среди оккупантов. Солдаты воруют тепловизоры и отправляют домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
В очередном перехваченном разговоре командир российского батальона посоветовал брать с собой на фронт тепловизор, но не давать его солдатам. Он предупреждает, что они часто воруют имущество.
"Здесь в основном смутные времена по ночам происходят. По темному движение... И никогда не давай его (тепловизор - ред.) солдату. Лучше сам в бой. Потому что, бл**ь, все они только прой****т, домой отправляют... Сколько "тепляков" пошли налево", - сказал оккупант.
Командир рассказал, что больше не доверяет своим солдатам и не выдает им дорогостоящие приборы или оборудование.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов. Всего РФ потеряла уже более 71 тысячу своих военных.
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