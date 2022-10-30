RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские командиры жалуются на массовые кражи солдатами: перехват разговора

Фото: командиры РФ жалуются на воровство в армии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские командиры жалуются на массовые кражи среди оккупантов. Солдаты воруют тепловизоры и отправляют домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре командир российского батальона посоветовал брать с собой на фронт тепловизор, но не давать его солдатам. Он предупреждает, что они часто воруют имущество.

"Здесь в основном смутные времена по ночам происходят. По темному движение... И никогда не давай его (тепловизор - ред.) солдату. Лучше сам в бой. Потому что, бл**ь, все они только прой****т, домой отправляют... Сколько "тепляков" пошли налево", - сказал оккупант.

Командир рассказал, что больше не доверяет своим солдатам и не выдает им дорогостоящие приборы или оборудование.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов. Всего РФ потеряла уже более 71 тысячу своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныГлавное управление разведки