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Российские командиры приказывают сжигать погибших оккупантов, чтобы скрыть потери

Фото: российские командиры приказывают сжигать погибших оккупантов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российское командование заставляет сжигать тела погибших оккупантов. Таким образом они пытаются скрыть многочисленные потери армии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя министра обороны Анны Маляр.

"Российское командование на фоне успешных контрнаступательных действий ВСУ с целью утаивания реальных потерь массово применяют практику сжигания тел погибших, в том числе недавно прибывших в рамках мобилизации", - сказала она.

Как сообщалось, оккупанты не вывозят тела рядовых солдат с поля боя, чтобы не платить гробовые. Так, например, оккупанты вывезли погибшего замполита из Святогорска, оставив тела других военных гнить в лесах. Вскоре замполита похоронили с почестями, а семья получила выплаты. Подобная практика оккупантов была замечена и в Херсоне.

Напомним, кроме тел в Донецкой области оккупанты сжигают и подбитую технику.

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